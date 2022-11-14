大學生研發智能牌　疫下模擬「竹戰」訓練腦筋

創科發展是世界趨勢，在疫情下，科技更能拉近人與人之間的距離。首屆「城市創科大挑戰」由創新科技署主辦、香港科園公司合辦，25隊公開組及大學／大專院校組優勝隊伍上月底在科學園舉行的「城市創科大挑戰」創意展中向市民展示各得獎方案。以麻雀概念融入創新科技的大學／大專院校組得獎團隊夢得科技(MONDE TECH)，花了大半年時間成功研發出MahjongMate 智能牌，讓用家能夠拿起實體牌，連繫遠方親友遙距比賽，透過調動甚至反轉牌來完成不同組合任務，訓練手眼協調、認字能力及邏輯思維。

在展覽期間，無論長者或小孩試玩時都全程投入，大呼好玩。夢得科技創辦人陳泓志(Elvis)指，「嫲嫲鍾意打麻雀，但疫情令到佢好難約朋友出嚟打牌，所以諗住研發一款益智又帶畀佢樂趣嘅遊戲，等佢腦筋靈活一啲。」他指智能牌的創作意念是參考麻將對戰、摸牌及砌牌的概念。他一直對研發產品深感興趣，惟就讀大學的他苦無實戰機會，看到今次比賽認為要把握良機，參賽原因是為了興趣及學習，獲獎更是喜出望外，加強他在電腦工程方面的信心，更有機會獲創新科技署提供研發資源及專業培訓，深化得獎方案，未來亦會朝着此方向發展事業。

智能牌的設計參考傳統麻將，前白後綠的造型，市民能夠拿在手上感受其觸感。簡化版由4隻外形儼如放大版的麻將組成，每隻牌均有屏幕顯示文字及圖案，用家透過調動甚至反轉牌來完成不同組合任務。Elvis 透露，團隊開初希望研發14隻智能牌，以模仿現實中麻將「食糊」，惟時間所限，決定先推出目前集玩味及訓練思維邏輯於一身的4隻智能牌。

「單機版」智能牌目前有中國成語、英文單詞及找出不同3款遊戲，用家只需下載相應的手機應用程式，在手機或平板電腦中開啟，並與智能牌連結，就可透過程式選擇相應遊戲。中國成語把麻將及成語兩大中華文化元素融為一體，進行遊戲時，程式會將四個中文字調亂次序，4隻牌會分別顯示「足、知、樂、常」，玩家需要拿起智能牌並按左至右的順序排出確的成語「知足常樂」，若成功屏幕就會變成綠色而過關。展示期間一名婆婆剛好經過並試玩，她亦眼明手快調動智能牌，成功一刻笑逐顏開，稱讚該遊戲玩味十足。

至於英文單詞就由4個英文字母組成，玩法就如成語一樣。而「找出不同」就為列出不同圖案，訓練用家的邏輯思維，例如四個類近的圖案中，要找出哪一個並非對稱，此遊戲不但適合長者，對於小童學習英語單詞，以至訓練腦筋亦相當有用。

除單人遊戲外，智能牌亦可如打麻將般4人連線對戰，只要每人都有一套牌就可安坐四方，實時透過比較分數及速度等來評分一決高低，增加刺激及互動性。Elvis喜歡將意念變成實體產品，稱未來將繼續研發及改良產品，盼有朝一日成功推出市面，讓市民體驗智能牌的樂趣及益處。