紅館冧屏幕事故　傷者阿Mo仍留醫　議員促當局提供支援

MIRROR紅館冧屏幕事故，造成3名舞蹈員受傷，其中傷者李啟言(阿Mo)只今仍傷重留醫。立法會民政事務委員會今日(14日)召開會議，康文署向委員會交代事故調查報告。惟勞工處未回應過去幾個月有沒有支援及協助阿Mo及家人追討工傷賠償。民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜表示對此感到失望，期望有關當局能提供更多支援。

勞工處助理處長陳家禮表示，阿Mo目前仍留在醫院，指對勞工處同事處理賠償方面會有輕微影響，但處方會繼續聯絡阿Mo及其家人。鄭泳舜則表示，對於當局未有正面回應有無支援及協助阿Mo及其家人追討工傷賠償感到好失望，包括對方亦未有提到未來將會怎樣支援傷者。他有希望當局進一步關注演出業界從業員，目前仍然是自僱形式受聘。

另有議員指出，要求當局交代康文署的權責、日後實際操作安排，例如容許提早綵排，但實際上所有演出項目檔期非常緊張，政府及署方須協助業界實際解決問題，才可精準地解決問題，並呼籲當局制定任何加強措施前，應全面諮詢業界意見。