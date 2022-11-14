新地未來工程師大賽　獲獎作品涵蓋眾多　與生活息息相關

為推廣創新科技教育，新鴻基地產(新地)新閱會與香港科技創新教育聯盟合辦「新地齊讀好書x未來工程師大賽」，鼓勵中、小學生發揮創意，設計改善生活的科技應用。比賽在短短一個月內接獲110份參賽作品，並於今日(14日)環球貿易廣場天際100觀景台舉行頒獎典禮，是次獲獎的作品涵蓋眾多與生活息息相關的主題。

賽事分為小學組、初中組、和高中組，以「改善生活的科創點子」為題，邀請學生設計各種最新科技應用程式和工具，改善生活上的不便。經評審後甄選出30個優秀項目進入決賽，由同學親自向評判作出匯報，最後每個組別選出一、二和三等獎作品。小學組一等獎由博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校的「安老服藥易」獲得，該作品透過大數據、物聯網和人工智能，幫助長者準時、準確地服藥，並方便照顧者監察長者用藥情況。

初中組一等獎就由風采中學的「 AllyBreaKall 」獲得，該作品為電動輪椅加入智能裝置，例如電子屏幕、感應器、安全倒車系統等，改善輪椅人士的出行安全和便利。佛教沈香林紀念中學的「AI 伴我同行」則獲得高中組一等獎，該作品研究出智能裝置，協助患有弱視或認知障礙長者取得交通和地圖資訊，方便他們出行，亦讓他們的家人 可隨時掌握長者的位置，增加長者出行的信心。

新地執行董事郭基泓表示，期望香港發揮自身優勢，着力建設成全球科技創新高地，可見青少年在創科方面有廣闊的 發展空間。香港科技創新教育聯盟主席張澤松認為，同學在未來工程師大賽最寶貴的是獲得參賽經驗，從中得以提升同學的協作、溝通能力，以及跨學科解難能力，仍正是本港STEM教育的目標之一。