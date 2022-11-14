政Whats噏：李世榮憂將藍隧道及跨灣連接路　成灣仔繞道「翻版」

運輸及物流局尋日就宣布，將軍澳藍田隧道同將軍澳跨灣連接路，將於會喺下個月11日開始通車，政府亦會在通車當日起，豁免使用將藍隧道及將軍澳隧道嘅收費。雖然有大橋同隧道可以幫手紓緩到區內繁忙時間嘅交通負荷，但喺新界東南議員李世榮認為即使有呢啲硬件，都要有做好宣傳工作去配合先得，仲話要慎防出現灣仔繞道「翻版」，又批評政府喺處理呢件事上「後知後覺」，指當局一直未有「全盤分流方案」。

話說李世榮上星期因為處理地區事務問題，受承辦商邀請下率先去到跨灣大橋視察。佢認為將軍澳跨灣連接路同將藍隧道係區內入面重要嘅交通基建，可以幫助緩解到將軍澳隧道嘅擠塞問題，覺得政府應該要盡早向市民就呢項重要基建做宣傳，避免好似之前灣仔繞道開通初期咁，令市民唔清楚成個道路情況，促請政府應該要提前做好宣傳嘅工作，例如用拍片嘅形式影低道路嘅情況，同道路使用者做好解說，仲要提供清晰交通路牌指示，為駕駛者指示將藍隧道出入口一帶嘅新交通安排等等，避免通車初期會出現混亂。

佢又批評政府喺處理將軍澳跨灣連接路同將藍隧道嘅安排上都係「後知後覺」，話政府「如果事前有準備的話，有啲嘢唔會依家先嚟做」，又話政府近日先諮詢佢有關將軍澳嘅交通安排。佢舉例話好似巴士線咁，有關嘅安排當局仲係未清楚交代，指下個月就通車到依家都未有「全盤分流方案」，擔心到時將軍澳跨灣連接路正式開通嘅時候，未有巴士線路可以行住，唔能夠無逢涵接咁話。佢要求政府應該要提早同巴士公司協調巴士路線，做到分流將軍澳隧道交通嘅效果，並同時增加巴士服務效率。

雖然政府已宣布豁免將軍澳隧道收費，佢認為應該提早處理好隧道嘅收費亭。因為喺豁免收費之後，其實都唔使用到收費亭，而收費亭嘅存在會令車輛係經過嘅時候要減速，會影響到車嘅順暢程度。