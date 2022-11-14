入境處打擊黑工　搜屯門洗碗工場拘11人　包括9假難民

假難民賴死香港不走，部分人從事黑工，與本地市民爭飯碗，入境處繼續大力打擊相關違法活動。入境處特遣隊指揮官李烱超表示，處方今日(14日)根據情報，在屯門一幢工廈的洗碗工場拘捕10名非法勞工，以及一名涉嫌聘用非法勞工的香港男子。被捕黑工包括3男7女(21至50歲)，全部為非華裔人士，被捕時正從事洗碗碟工作，據了解，他們分別來自印尼、印度、巴基斯坦及越南。而被捕的僱主82歲，入境處正跟進有關工作。

初步調查所得，有關工場向具規模、甚至是連鎖式食肆提供洗碗碟服務。他補充，被捕10名黑工中，有9人為免遣返聲請者，而他們的免遣返聲請個案已全被定為不獲確立，最早個案早於2017年便已被定為不獲確立。

他強調，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。至於僱主若僱用不可合法受僱人，最高罰款50萬港元和監禁10年。另外，涉案公司董事、經理、秘書和合夥人等，亦有可能需要負上刑事責任。入境處會繼續積極進行不同類型反非法勞工行動，務求保障本地居民的就業機會。