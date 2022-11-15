環團推重用杯借還計劃　3個月日均省20即棄杯

環保團體擴展咖啡店借還重用杯服務至全港多區。綠色和平於今年7月，聯同上環6間咖啡店開展首階段「重用杯借還計劃」，計劃推出至今3個月，綠色和平說已有逾600次借還，即平均每日節省約20個即棄杯，而重用杯的準時歸還率高達百分之98，即只有12個人次遲還或未有還杯，又指獲得業界及市民的正面回應，並在採納咖啡店及顧客的意見，改進系統的流暢度後，將於11月中旬推展計劃至第二階段。

第二階段計劃將擴展至全港多區，參與咖啡店數目亦倍增至36間，包括獲於科學園、觀塘多區設12間分店的香港烘焙精品咖啡店品牌加盟，亦有多間中西區、灣仔區咖啡店參與。咖啡店「sensory ZERO及18 Grams」總經理Jacky Li指，在營運中難免使用即棄用品，曾不惜花費成本設計環保自備杯，但該自備杯計劃未獲廣泛支持，期望透過這次「重用杯借還計劃」，以重用概念作源頭減廢的嘗試，透過店舖的網絡及影響力，令更多顧客接觸並嘗試無即棄外賣體驗。

綠色和平為推動更市民轉用重用杯，向使用重用杯購買外賣無酒精飲料的市民提供5港元折扣。綠色和平項目主任譚穎琳表示，期望擴展重用杯借還計劃，鼓勵更多飲食業界及市民一同參與及試行，予業界及環境保護署借鑑，增撥資源發展可重用餐具借還系統，進一步為推進管制即棄膠餐具做準備。