亞洲航運論壇11.22開鑼　貿發局料1.4萬人參與

防疫措施放寬下本港陸續復辦國際級大型會議，亞洲物流航運及空運會議將於本月22至23日在灣仔會展舉辦。主辦機構貿易發展局表示，預計活動將吸引超過50個國家及地區、逾1.4萬人參與，有議員認為，本港貨運物流業前景仍具優勢，大前提是需要盡快復常，與海外及內地恢復正常通關。

香港貿發局副總裁劉會平表示，近期宏觀經濟環境不明朗，通脹趨升、各地大幅增加利息，加上地緣政治緊張，以及能源及食物危機等不確定因素，令貨運物流業發展充滿挑戰。亞洲物流航運及空運會議除了是一次在本港舉行的大型實體會議外，也會在海外及內地安排分會場會議，包括內地成都、重慶等城市，以及法國、德國等多個國家，讓未能親身來港的專家及業界線上交流。

航運交通界議員易志明指，去年香港航空貨運量位居世界首位，惟今年情況不樂觀，如現時聖誕前夕高峰期，貨運量亦有下滑，並展望明年經濟一般，情況或會持續。陸路跨境方面，他指以往日均有2萬輛貨車跨境出入，惟現時回落至僅7,000至8,000架次，料有待全面通關才會改善。