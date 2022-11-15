居屋2022今揀樓　北角驥華苑樓王開售廿分鐘即被選中

萬眾矚目的「居屋2022」終於今日(15日)揀樓，東網記者早上8時半左右到場巡視，發現已有約數十名首輪揀樓人士到場排隊，大多揀樓人士均心儀地理位置便利的啟德啟欣苑，坦言心情極興奮。有正在「陀B」的孕婦連同母親到場揀樓，希望購入啟德啟欣苑的大單位，未來兒子出生後有個「好校網」；亦有帶同兒子一同揀樓的母親表示，同樣心儀啟德啟欣苑，相信未來發展潛力較高。另外，有第一次以白表身份抽樓就抽中居屋的新婚夫婦，幸運兒希望揀得沙田愉德苑，形容「無諗過會中」。位於北角驥華苑的樓王在開售後20分鐘迅速被選中。

仍在「陀B」的郭小姐開心表示心儀啟德啟欣苑，認為配套、未來發展、交通便利及校網好均是考慮因素，雖然啟欣苑有部分「納米」單位，但由於屬首輪揀樓人士，故希望揀得約450呎的大單位，而她現居屯門公屋，曾多次抽居屋亦抽不中，今次抽中心情是「不敢置信」，「到呢刻未簽（買樓）都唔相信會發生係我身上！」。

帶同兒子丈夫一同前來揀樓的陳女士亦在輪候揀樓時面露笑容，稱心儀啟德啟欣苑，認為環境較新、交通方便、配套齊全，希望選得最大單位400多呎適合一家三口居住。陳女士又稱以白表核心家庭身份抽樓，得知抽中揀樓時感到非常難得，對於供樓壓力也不感擔心，笑言有兒子在「希望啲後生搵到就幫手」。

新婚一年的何生何太首次用白表身份抽居屋已一擊即中，雖然不是首日揀樓，但第3日揀樓的他倆已興奮得迫不及待到場視察揀樓情況，又稱由於北角驥華苑「可望而不可及」，希望可揀到沙田愉德苑的大單位，認為交通便利，方便上班，不過仍擔心經濟不景，供樓壓力大；至於近年較多年輕人移民離港，何生坦言外國無人脈，保守起見願意留港發展置業。