港府續跟進七欖南韓站播錯「黑暴」歌　不影響舉辦國際盛事

南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓的決賽中，主辦機構將一首與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放。港府今日(15日)向傳媒表示，香港與南韓國有刑事互助協議，對播放2019年涉及黑暴的歌曲，港府對此不接受、並強烈反對及抗議，將交予警方調查及跟進相關問題，警方對此有充分經驗。至於往後有何辦法防止再有播錯國歌的情況，港府指相關組織應確保一切運行順利，需要調查，會諮詢文化體育及旅遊局。

港府今日(15日)表示，將派員兩天後去曼谷出席亞太經合組織會議，料屆時有21名經濟體領袖出席，希望爭取相關國家支持加入區域全面經濟夥伴協定(rcep)，希望其他經濟體盡快在港建立基地。港府指要鞏固自身優勢，展開新優勢包括科技創新、知識產權。隨行包括金融銀行等專業人士，去招商引資吸引發展，期待說好香港故事。

有指2035世博會與深圳合作。港府認為指任何令香港有一展所長的機會都會留意及考慮，是展示本港魅力和活力都是好機會，認為不同盛事都會成功，對此持開放態度。