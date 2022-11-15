25款魚油含有害污染物　4款超歐盟上限　另14款檢出致癌物

食魚油補腦補心隨時補出禍，消費者委員會測試了多款魚油補充劑樣本，發現全部樣本都檢出不同種類的污染物，4款更超歐盟標準上限。消委會今日(15日)表示，測試的25款魚油補充品中，24款樣本檢出污染物氯丙二醇（3-MCPD），當中3款的檢出量超出歐盟每公斤2,500微克的上限，包括「GNC」每公斤含6,800微克、「楓之寶」每公斤15,000微克及「美然康」每公斤含2,800微克。；14款樣本檢出基因致癌物環氧丙醇，當中「楓之寶」的樣本的3-MCPD的檢出量達1,100微克，同時超出每公斤1,000微克歐盟上限，而該樣本的抗氧化劑經丁化作用的羥基甲苯（BHT）的檢出量亦超出本港法例規定。此外，有6款樣本檢出基因致癌物多環芳香烴（PAHs），其中「Nutronic」樣本的檢出每公斤54微克，超出歐盟規定每公斤10.0微克的上限。

消委會指，油脂於160°C以上高溫脫臭加工過程中，有機會與氯化物產生化學反應而形成氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPDE），而油脂於200°C以上高溫脫臭加工過程中，有機會產生縮水甘油脂肪酸酯。市民進食受污染的油脂，會在腸胃道內水解，釋出有毒物質，動物實驗顯示，長期每日過量攝入會損害腎臟、中樞神經及影響雄性生殖系統。食物安全中心表示，正跟進相關魚油個案，抽取魚油補充劑內的魚油作檢驗，當中一個魚油樣本的抗氧化劑經丁化作用的羥基甲苯和另一樣本的污染物苯並[a]芘檢測結果不合格，餘下樣本的DHA及EPA檢測結果待定。

另外，消委會指23款魚油膠囊樣本每粒的DHA及EPA檢出量，可分別相差13倍與50倍，檢出量較標示值低最多的1款樣本，以100克計算，其標籤標示含60.6克DHA，惟測試結果為只含10.3克DHA，較標示值低83%。同牌子的另1款魚油丸樣本，其DHA的檢出量亦較標示值低73.2%；另一種脂肪酸EPA的含量，在膠囊樣本中，每粒含量由12.3毫克至631.4毫克，相差逾50倍。其中1款樣本的EPA檢出量，較聲稱的低31.7%，該樣本標示每3粒含180毫克EPA，惟測試結果顯示，每3粒只檢出123毫克EPA。消委會提醒，膠囊內容物的重量，與其所含的DHA及EPA多寡並沒有必然關係。

「楓之寶」的代理商向消委會提交相關資料支持其產品的健康聲稱；「GNC」的代理商表示其超級魚油可供安全食用，並向消委會提交相關資料支持其產品的健康和品質聲稱。消委會未有刊出其他污染物超標魚油廠商回應。