浴室寶性能差異大　乾衣電費相差近1倍　國產貨媲美名牌產品

臨近冬天，浴室安裝一台暖風機能確保沖涼時室內溫笠笠。消委會實測市面13款產品，價錢介乎699至4,350元，結果發現各產品表現差異大，如暖風溫度相差可逾攝氏16度，而乾衣功能所需時間亦相差多於1倍，換言之電費開支更貴。整體而言，僅售799元的國產伊瑪牌INB-2023R移動式浴室暖風機，與最貴4,350元的Kohler K-77316H-MZ天花式暖風機，整體評分同樣為4分(5分為最高)，反映產品售價與表現未必成正比。

消委會是次測試參考國標GB/T 22769進行，測試項目包括乾衣、加熱表現、氣流量、暖風溫度及寧靜程度等。首先，在室溫為攝氏16度的浴室內，各樣本的加熱表現不同，暖風機出風口的最高暖風溫度介乎攝氏39.6至55.9度，溫度相差達攝氏16.3度。其中，窗口式型號表現普遍較天花式和移動式型號低。乾衣功能方面，暖風機徹底吹乾相同數量的衣服，所需時間約介乎3.3小時至6.4小時。假設用戶每月使用15次，以每度電平均費用為1.8計，耗電量最高的暖風機，每月乾衣電費約167.4元，而最慳電的型號只需86.4元，相差近1倍。

消委會提醒，消費者選購該類電器時須多加注意，如須聘用註冊電業承辦商安裝天花式和窗口式浴室暖風機，而浴室暖風機功率較高，或需要由配電箱以獨立線路供電；切勿將移動式暖風機放置於靠近有機會注滿水的位置附近，如洗手盤或浴缸，避免觸電風險；同時，不應讓機身處於高溫或潮濕的環境，如安裝在熱水爐的正上方。