紙棺材使用率不足5%　難及傳統木棺　消委會促提供火化折扣

環保棺木引進本港約15年，惟使用率不足5%，效果不理想。消委會表示，港府2007年已引入環保棺，以火化無人認領的遺體，並在2008年要求所有新簽發及現有殮葬商申請續牌時，加入提供環保棺為額外持牌的條件，規定殮葬商必須提供環保棺予市民選擇。消費者委員會於今年10月進行調查，聯絡了23間持牌殮葬商，但只有12間願意回覆，間接反映業界對環保棺的態度較為保守。調查結果顯示，本港在推動環保棺這類綠色殯葬缺乏誘因，促請政府考慮提供誘因，例如給予火化費用折扣，以增加市民選用環保棺的意欲。

消委會根據食環署的數字指，本港在2012年至2021年的火化總數當中，使用環保棺的宗數只佔1.1%至4.55%。即使由10年前每100宗約有1宗使用環保棺，增加至去年每100宗約4.5宗，使用率仍然偏低。而製作傳統棺木需要砍伐樹木，愈堅固的棺木，火化時需耗用的燃料愈多；棺木的清漆、木材防腐劑、金屬把手、裝裱布料等都可能在燃燒過程中產生有毒氣體和污染物。消委會引述7間服務商提供的環保棺資料顯示，製作物料包括厚蜂窩紙板、循環再造紙或植物纖維，例如稻殼、甘蔗渣等。據業界反映，現時環保棺的需求及生產量不多，價格與西式棺木相距不大，故較少顧客選用。根據11間服務商提供的棺木價格資料，較多人選用的雜木「方箱」棺木，價格由3,000港元至35,000港元（套餐）；而環保棺則由3,000港元至30,000港元（套餐），兩者價格相若。其中6間服務商的環保棺，較雜木「方箱」棺木便宜400港元至5,700港元，而兩者價格於另外3間服務商則大致相同。

消委會檢視了40間有公司網頁的持牌殮葬商資料，發現只有13間於網頁有提及環保棺，大多只簡單張貼環保棺的樣本相片或列有包括環保棺在內的殯儀套餐，而鮮有提供環保棺的具體內容、價錢和優點。不少服務商認為主因是政府的宣傳不足，令市場認知度低，而部分人的思想傳統，較難接受環保棺。另有部分服務商則認為環保棺的質料不及其他棺木，但亦有部分服務商承認，環保棺的利潤不及其他棺木，是業界不積極推銷環保棺的主要原因。消委會強調，環保棺無論對先人和環境同樣友善，在火化時更容易被燃燒，可減少先人骨灰雜質，同時亦可減少產生有毒氣體，期望官商民共同推動環保綠色殯葬，透過使用環保棺，將一份愛傳承給子孫後代。