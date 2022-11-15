魚油補充品Omega 3含量相差逾13倍　一款較標示低83%

款款魚油補充品均標榜含豐富奧米加3脂肪酸(Omega 3)，例如DHA和EPA，護腦護心，不過消費者委員會發現多款魚油膠囊樣本的的DHA及EPA檢出量，可分別相差13倍與50倍。消委會早前測試了23款魚油膠囊樣本，每粒的DHA及EPA含量由30.9毫克至444.8毫克，相差超過13倍。專供嬰兒或兒童服用的「日本阪聖子供專用DHA」的檢出量最低，每100克只含有10.3克DHA，較標籤標示每100克含60.6克DHA，低83.0%，另一款「日本阪聖孕婦專用DHA」標籤標示每100克含43.7克DHA，惟測試結果顯示樣本每100克只含有11.7克DHA，比標示值的低73.2%。

23款膠囊樣本的每粒的EPA檢出量由12.3毫克至631.4毫克，檢出量最低的為「日本命力增強版強腦素」；而每粒的EPA檢出量最高為「維柏健3倍精煉魚油」。而「L&F阿拉斯加深海魚油」的標籤標示每3粒含有180毫克EPA，惟測試結果顯示該樣本每3粒只含123毫克EPA，比聲稱的低31.7%。消委會說已將DHA或EPA檢出量較聲稱含量低超過20%的樣本資料轉交食物安全中心跟進。

消委會提醒，膠囊內容物的重量，與其所含的DHA及EPA多寡並沒有必然關係。該會測試的23款魚油膠囊，中撇除膠囊後每粒的內容物重量由0.3克至1.5克不等。而內容物最輕（0.3克）的「日本命力增強版強腦素」，每粒檢出的DHA及EPA含量亦有225.9毫克。消委會又以各樣本檢出每粒DHA和EPA含量的總和，以比較其每100毫克的售價，結果樣本間的平均價為1.60港元，當中售價最低的1款樣本僅售0.17，而最高則為6.52港元，相差逾37倍，消費者宜精明選購。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀批評部分魚油產品的奧米加3含量低得好「犀利」，指若市民按說明書服食產品會預期已攝取足夠奧米加3護腦護心護眼「以為好勁」，但實質攝取量卻低於預期，令他們未有於其他食品補充營養，認為廠商不應給予不正確資訊予市民，但稱對均衡飲食的市民的健康影響不大。「L&F」的代理商表示會與其供應商跟進有關事項，改良品質。該公司又指產品上的聲稱一般都是供應商提供，從醫學或其他產品的宣傳而得來的資料。「日本命力」的代理商向消委會提交相關測試報告，表示每年均會委託獨立化驗所對該產品進行多項測試，包括輻射測試、重金屬、農藥、微生物等污染物的含量，以確保產品符合國際及本地法規要求。「維柏健」的代理商向本會提交相關資料及測試報告支持其產品的健康聲稱。消委會未有刊出其他報道中魚油廠商回應。