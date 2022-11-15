電子廁板售價相差逾3倍　久坐或致皮膚不適

在日本住宿常見的電子廁板近年愈來愈受本港消費者歡迎，就該類產品款式五花八門，消委會比較本港市面32款型號，發現其售價介乎3,399至14,800元，相差超過3倍。其中11款型號需定期更換進水過濾器，按廠商建議每隔4個月至1年更換1次，而每個過濾器介乎75至400元；另有6款亦需定期更換價值380元的除臭過濾器，故提醒消費者選購產品時，宜考慮相關開支費用。

就電子廁板設有加熱功能，消委會估算，在室溫攝氏約20至24度的環境下，將座墊溫度一直維持攝氏36至39度，每個月耗電量約為10至13度電，提醒用戶不宜將坐墊溫度調至太高或坐得太久，熱力或會隨時間累積而令溫度微升，令用戶愈坐愈熱，而長時間接觸較高溫度或引致皮膚不適。另外，電子廁板具有下身部位洗淨功能，並可調校暖水溫度及噴頭前後伸縮，以擴大洗淨範圍。消委會根據個別供應商聲稱，噴射水流速度最高達每分鐘700毫升，建議用戶初次使用時宜先調至較低的水流速度段數，視乎需要才將水流速度調高。

消委會指，電子廁板供應暖水的方法分為即熱式及儲水式，前者號型的售價通常較高，同時提醒消委者安裝及使用上需多加留意，如坐廁位置接近浴缸或花灑，應以浴屏或浴簾作分隔，以免電子廁板被水濺濕；下身部位不適或有傷口的人士，例如痔瘡患者，使用前應先諮詢醫生意見。