持主題樂園票入場被拒　消委會首十個月接67宗投訴按年升逾2倍

近年港人受疫情影響難以外遊，透過網上平台預訂門票及娛樂活動的風氣盛行，同時亦令相關投訴大幅上升。消委會今年截至10月接獲67宗相關投訴個案，涉及包括以積分換領公開表演門票安排、大型體育活動舉辦無期、於原定使用日期無法使用主題公園門票等問題，較去年同期的18宗上升超過2倍，呼籲消費者保留預訂紀錄，核實條款等保障消費權益。

李小姐見A訂購平台宣傳可以用積分換領音樂會門票，遂花費4,800港元購買12.3萬積分換領A或B區門票，惟系統顯示門票已兌換完畢，李要求A平台作出交代，A平台此時方表示可供換領的門票數目僅有約200套。李不滿A平台沒有在事前公布門票數目，甚至出售積分數目遠超可提供兌換門票數目後仍然宣傳催谷，或涉不良銷售手法，因此向消委會作出投訴。消委會跟進A平台回覆本會表示李小姐於第二輪的門票換領活動中，已成功換領兩張門票。李卻指第二 輪換領的門票是位置較後，不是其心儀位置，而且門票所需積分較少，因此要求平台就剩餘的積分作退款。消委會再作調停，惟平台回覆指積分增值的頁面已列明積分「不可取消」，因此拒絕作出退款，並表示李小姐可將積分用於兌換商品、折扣劵及於下次消費中抵消繳費金額。

另一個案是於B平台報名參加一個以卡通人物為主題的跑步活動的林先生，他於去年11月經B平台報名，原定活動今年1月中旬舉行，惟主辦方C公司宣布因受疫情影響，活動將延後至4月中旬；參加者如欲退款，可於10日內申請，林當時選擇保留活動名額。及至本年3月初活動需要再延期，林之後一直沒有收到C公司的進一步消息，與C公司及B平台交涉均不得要領，遂向消委會求助。消委會跟進B平台回覆本會表示其角色僅為提供網絡報名服務，由於已結束報名，即與C公司的合作亦已完結，而活動之統籌及策劃皆由C公司全權負責，平台無法干預，因此建議消費者直接與C公司跟進。該活動最終10月才宣布客戶可先領取選手包及加送的特別禮品，並保留參加名額，或於兩星期內申請退款，仍未落實跑步活動的日期。

至於冼小姐的投訴就涉及在D平台購買的主題公園門票，未能在其揀選的日期使用。冼小姐在D平台選購了「買一送一」優惠方案，揀選使用日期為11月27日。豈料她於當日持票入場時被拒諸門外，職員指她的門票不適用於當天，她只好即場購買門票繼續行程。及後她嘗試向D平台申請退款，但平台以條款已列明門票不適用於11月27日及適用於其他日子為由，而拒絕作出退款，認為平台既不應推薦不適用於該日期的方案，亦不應讓消費者完成交易，遂向消委會投訴。消委會跟進後，D平台回覆指冼所購買的方案詳情內，已列明門票可於有效期內任何一天使用，除部分日子不適用，而當中已列明11月27日，但理解顧客未能圓滿出遊的心情，因此基於服務顧客的立場，並與供應商爭取下，可為她安排全額退款，個案得以解決。