轟港府碎步式放寬　何栢良倡大幅度鬆綁　勿淪形式主義

港府近日擠牙膏般放寬部分防疫措施，包括推出「團出團進」安排後及重開已封近3年的轄下露營場地，惟仍未達市民所求。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(15日)在電台節目表示，港府可一次過大幅度放寬，取消多項實際作用微乎其微及「形式主義」的措施，斥當局不應「碎步式」放寬防疫措施。

何認為，進入場所前要掃「安心出行」二維碼的規定，屬實際作用微乎其微的措施，應該取消。他又表示，「黃碼」制度和抵港後要接受檢測的要求亦可取消。另外，何建議，打齊3針的人不用強檢，並容許快測呈無染疫的密切接觸者外出。他引用巴西研究結果，指出接種2劑科興疫苗後，第3針轉打復必泰疫苗，預防感染及重症的效果較佳，認為市民接種第3針時可以「溝針」。

後日(17日)起，政府街市、理髮店、主題樂園等一般會戴口罩場所不再需要主動查核客人的疫苗通行證，變相持黃碼人士亦能出入該些場所，但食肆、酒吧、健身中心等仍維持原有安排。而室外體育場所的觀眾席及表演場所亦准許飲食，亦會重開政府露營地點等。