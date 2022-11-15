港韓已簽司法協議　葉劉指警可赴韓調查　要求移犯來港受審

針對南韓仁川舉行的亞洲7人欖球系列賽第二站香港對南韓的決賽中，主辦機構把「黑暴」歌曲當作中國國歌播放。行政會議召集人葉劉淑儀今日（15日）在電台節目表示，香港與南韓有簽署移交逃犯、刑事司法互助及移交判刑人士的協議，香港警方應根據協議，要求南韓警方協助調查，或到南韓研究案情及檢視證據，若有韓方人士涉嫌違反《港區國安法》，可要求移交香港受審。

葉劉指主辦機構播錯在港普遍被認為可能觸犯《港區國安法》的歌曲，事態非常嚴重。她認為事件不可能是意外或無心之失，屬嚴重政治事件，但不應怪責運動員的反應，應由領隊及經理處理事件。她指黑暴歌曲是2019年反修例運動期間經常播放的歌曲，香港普遍認為可能觸犯《港區國安法》，又指在唐英傑案中，法庭已裁定「光時」口號涉及煽動分裂國家，「歌就未（被裁定煽動分裂國家），但就有咁嘅可能。」故她指警方應調查是否有人在港向主辦機構傳送「黑暴」歌曲，串謀侮辱國歌或煽動分裂國家。

《港區國安法》有域外管轄權，她指若南韓警方查出有韓方人士涉嫌違反《港區國安法》，港方可引用相關條例，要求韓方作出拘捕，並移交疑犯來港受審。她又指香港與南韓的刑事司法互助安排，並不包括《國歌法》及《國安條例》，因為當年簽署相關協議時，這些條例還未通過，但是涉事人有可能觸犯其他刑事罪行，透過國際刑警，港韓兩方可以互相幫助。

她指港韓關係良好，已簽訂3項刑事互助安排，香港警方可要求到當地研究案情、檢視證據，但不能夠執法，她說：「我哋同韓國關係好，簽咗咁多協議，佢哋應該幫我哋，我哋應該尋求協助。」