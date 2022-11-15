涉向下屬索賄助升職　中菜餐廳前主廚准保釋候訊

一名中菜餐廳時任主廚涉嫌向下屬索賄收賄，以協助下屬夫婦二人繼續獲餐廳僱用及晉升，他在廉署調查期間煽惑該下屬作出虛假陳述，被廉署落案起訴貪污及妨礙司法公正。案件今（15日）在九龍城裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，以待索取文件及法律意見。案件押後12月30日再訊，被告獲准以5000港元保釋，期間不准離港及不得騷擾控方證人。

被告鐘聲（40歲），為映水芙蓉餐飲有限公司前主廚、現報稱南海1號四川總廚，他被控3項代理人索取利益及3項代理人接受利益罪；及2項煽惑他人作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪。

控罪指，被告作為代理人、即映水芙蓉僱員，於2019年10月至2021年7月期間，向黃永貴索取2萬至4萬港元，以維持黃的妻子程莉星獲映水芙蓉僱用；並從黃接受2筆款項，共2萬港元；被告兩度向黃索取每月1000港元及額外單一筆2000港元的賄款，以及從對方收受2000港元，以協助黃在映水芙蓉轉換崗位、加薪2000港元及獲得晉升。被告另涉於2022年3月17日及5月17日，非法煽惑黃作出傾向妨礙司法公正的行為，即黃應向廉署作虛假陳述，表示被告已償還1萬元人民幣。

案件編號：KCCC 2850/2022