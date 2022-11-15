擺街站涉違禁聚令　2人認罪罰4000　餘下4人押明年再訊

前職工盟屬下建築地盤職工總會，於2020年5月在金鐘政府總部外海富天橋擺放街站，派發洗手液和拉尺等物資。警方指工會成員等10人涉嫌違反禁聚令，向他們發出告票，其中4人於今年5月已繳付4500港元罰款。同案餘下6人今早（15日）在東區裁判法院再訊，被告黃及劉選擇認罪，2人各被判罰款4,000港元。另外4人均有律師代表及毋須答辯。裁判官何慧嫻批准辯方申請，將案件押後至2023年2月15日再訊。

今天認罪的2名被告為黃百勤（33歲）及劉永森（37歲），餘下4名被告分別為曾浩源（43歲）、翁家文（46歲）、黃俊宇（22歲）及林小薇（25歲）。他們分別被控違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，於2020年5月6日大約12時16分至14時20分，在金鐘海富中心與政府總部之間的行人天橋，在無合法權限或合理辯解的情況下參與受禁羣組聚集。裁判官判刑時指，對抗疫情，須全民合作，警方當日在2小時內5次發出口頭警告但不獲理會，被告行為自私和愚蠢，對抗不了疫情。

今天認罪2人承認的案情指，因應有建築地盤職工總會成員發起2020年5月6日在金鐘夏慤道近金鐘地鐵站A出口舉行集會，警方派員到場處理。於案發日11時許，建築地盤職工總會在海富中心外通往政府總部行人天橋上開始擺放街站，其後警方向被告發出一封關於禁止群組聚集規定勸喻信，同時亦向在場參與街站人士提醒有關根據香港法例599G章《預防及控制疾病(禁止票組聚集)規例》規定不可參與多於4人組聚集。警員見該街站有約10人參與，現場還放了一張枱，枱上放有防疫物資、傳單，旁邊掛有「建築地盤職工總會」旗幟，不同政治字句或示威口號，例如「工會戰線抗爭之路」、「良心市民抗暴政，地盤手足不可缺」等的橫額、海報和示威紙牌，亦有人使用揚聲器提出政治訴求及呼籲路經市民加入工會。現場10名街站參與者，包括2名被告圍攏在街站旁，面對傳媒，由代表以揚聲器發言，並表示有關街站是獲豁免的，又展示標語牌和橫額。警方先後共5次向街站參與者發出警告，否則會被票控「參與受禁組眾集」他們沒有理會警方警告及繼續街站活動，随即被警方制止。

案件編號：ESFS 500005,500009,500013,500014,500015,500531/2020