612基金秘書施城威入稟　求警交還受保護資料及賠償

已解散的「612人道支援基金」，其秘書施城威於本月5日在機場被警方國安處拘捕，指他涉嫌干犯《港區國安法》第29條「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。施其後獲准保釋候查，須於明年2月上旬向警方報到。不過施於昨日（14日）入稟高院，要求警方交還拘捕當日檢取的部分證物，包括受法律專業保密權（LPP）保護等的資料，並要求警方賠償，但入稟狀中沒有列明索償金額。

原告是施城威，被告是警務處處長。入稟狀指，警方在2022年11月5日，以根據《港區國安法》第43條向西九龍裁判法院申請並成功取得的2個手令，到原告位於北角英皇道之單位及觀塘成業街一個工廈單位，檢走大批資料。原告要求法庭頒令，要警方交還受LPP保護的材料，以及不屬涉案手令中，警方獲授權檢取的資料。

另外，原告要求法庭頒發禁制令，禁制警方在未經施的同意下，查閱及使用上述資料，又要求警方就非法扣查該些資料一事賠償，當中包括相關利息和訟費。 原告亦要求法庭就檢視及如何界定哪些屬於警方不能查閱的涉案資料作出指示。

案件編號：HCMP 1863/2022