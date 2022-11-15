70人陷高息投資騙案 　涉款逾3000萬　苦主斥唔熟唔食

東網日前獨家報道，近期至少有70多名市民墮入12厘高息投資騙案，涉及款項達3000多萬港元。議員葛珮帆指目前收到45位苦主求助、牽涉款項1800多萬港元，其中10多名苦主涉遭同一個保險中介欺騙，3名苦主今（15日）親身講述受騙經歷，騙徒均以海外銀行作背景，以保本、高息吸引苦主投資。而向葛求助的45名苦主均已報警，案件交由重案組處理。

70多歲的苦主阿Sam退休後倚靠積蓄和收保險的息口維生，但去年有保險經紀向他介紹自己成立的新公司，推銷海外銀行的息口較本地銀行高，建議他把原本保險公司的保單轉過去，並會補償保單的價格。差不多一年的時間內，阿Sam均能拿到利息，而在今年3月左右，中介聲稱公司推出了20萬港元的投資計劃，3個月後便可收到本連息，但阿Sam投資後並沒收到任何回報，之前的保險利息到今年5月亦無影無蹤，總共損失了80萬港元。阿Sam表示，他是受到相熟的人欺騙，而且該人是某教育機構副主席，他警惕騙徒是「唔熟唔食」，提醒大眾「唔好咁隨意相信身邊人」。

陳小姐也受到中介推銷其購買海外投資銀行產品，由去年年尾開始購買一個5萬港元的產品，至今年3月更加碼購買20萬港元、聲稱有12厘利息的產品，但也是到今年5月發現「血本無歸」。

在吸引苦主購買產品之外，騙徒亦會叫苦主用信用卡套現分期。阿Paul稱，騙徒要求他向銀行借一筆18萬港元款項，並分5年60期歸還，期間每月均由騙徒承擔還款。騙徒聲稱會投資這筆錢予海外銀行，60期後會再開一張13萬的支票給阿Paul。阿Paul指在頭2年均能收到騙徒承諾的還款，但之後就再也沒有收到，他不單止要肩負餘下的還款之外，也受騙購買了一個5萬港元的產品。

議員葛珮帆指是次投資騙案牽涉中介代理，布局與以往不一樣，且會為苦主度身訂造投資計劃，讓苦主願意作出投資，也會用海外銀行做背景，令人覺得有保證，苦主在一開始也會收到回報，增加了騙局的可信度。她指收到的10多個求助中均牽涉同一個保險中介，及聲稱由同一個海外銀行購買產品，手法涉及投資產品、定期存款和引誘苦主用信用卡借錢。她呼籲市民要審慎投資，提醒大家「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」，又呼籲警方要作更多宣傳。