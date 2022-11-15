准護理業明年輸入外勞　本地員工憂被取代　工會：港府行錯路

本港安老院舍人手緊張，政府在《施政報告》提出，明年將推出「特別計劃」，適度容許輸入安老院舍護理員。工聯會職業訓練及促進就業委員會今日(15日)表示，對政府擴大輸入外勞以解決安老院舍人手足問感表示不滿，形容做法是「走錯路」，並非治本之道，更會造成惡性循環，打擊本地從業員生計，亦無從改善院舍服務水平。

委員會主任陳鄧源認為，放寬外勞輸入會令行業更依賴外勞作前線護理工作，長遠將削弱和損害本地勞工的培訓。此舉不但無法解決行業人手短缺，更會導致惡性循環，令本地從業員生計大受衝擊。院舍護理員短缺並非因為勞工不足，長期薪酬待遇偏低才是問題癥結，護理員職位的薪金中位數比全港工資中位數多年來差距30%，加上工時長、工作強度大、缺乏職業上流階梯以及行業工作環境等因素，慨嘆「有工冇人做，差到唔想做」。

委員會建議，政府應優先改革安老院舍員工薪酬待遇及工作環境，例如將前線護理人員薪酬劃一至2萬港元或以上、將行業「12碼」的兩更制改為三更8小時制、增設夜班津助、並落實院舍使用樂齡科技，制訂院舍全職及臨時員工比例及改善院舍工作環境等，從而吸納本地勞工入行。建議為行業搭建「由照顧作起點」的多元晉升階梯，在保健員職系內增加職級，並讓保健員銜接更高一級的「安老照顧專業」及「護理專業」專上課程，長遠設立照顧專業職系，並將安老照顧資歷逐步拓展至大灣區，豐富從業員事業發展等。政府是次容許所有安老殘疾院舍，包括讓津助院舍輸入護理員，並調整本地護理員及外勞人手比例，將對行業構成重大衝擊，最終結果只會本地護理員逐步退場，前線工作最終悉數由外勞支撐。工會將儘快約見勞工及福利局，向局方提出是次研究報告的建議，並要求局方交待如何提升本地護理員薪酬待遇、改善工作條件及培訓，確保本地工人飯碗不被「打爛」。