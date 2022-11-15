產能僅年增5500過渡性房屋　議員質疑簡約公屋可否如期興建

據政府當局表示，提供公營房屋是幫助基層市民最有效的扶貧措施之一。立法會改革扶貧政策和策略小組委員會今日(15日)舉行會議，房屋局局長何永賢表示，為增加及加快公營房屋的供應，上月剛發表的施政報告已提及將推出全新的「簡約公屋」，於未來5年興建約3萬個單位。有議員引述過往的過渡性房屋項目興建量，每年只有5,500個單位落成，質疑「簡約公屋」能否如期興建。

議員江玉歡說，按發展方向，未來5年將興建約3萬個「簡約公屋」，意味每年至少需有6,000個單位落成，惟根據過往的過渡性房屋項目，每年亦只有5,500個單位落成計算，質疑局方為何有把握能於每年落成6,000個單位。何永賢回覆稱，「簡約公屋」將沿用「組裝合成建築法」，加上配合專設且具豐富建築經驗的建築署專隊，相信可大幅度增效壓縮以往需經由非牟利機構一方所處理的繁複手續時間。而稍後將向立法會申請撥款，期後會以平衡方法推行工程。

江玉歡另關注「簡約公屋」選址及營運模式。何永賢稱，選址上正物色6幅土地，至於地的大小、高度上，由於每幅用地興建高度不同，譬如有部分不用打樁，則可快點落成，可興建3層高；如可打樁，更可興建10層高，甚或設有升降機。營運上，簡約公屋租金將與公屋掛鈎，約新落成公屋的9折，政府會以招標形式選取營運機構。

議員林振昇則表示關注「公屋提前上樓計劃」或因屋苑配套的不齊備，致市民缺乏誘因搬至；同時亦表明了解「告別劏房」不是能在短時間完成，惟仍建議政府可於短時間內，在區內提供社區設施，包括進修中心等，減少兒童擠迫劏房時間，改善生活質素。何永賢稱，明白交通配套的重要性，將緊密與運輸署持續商議，而其他生活配套等設施，亦會相繼落成，相信只是時間問題；至於劏房的社區設施亦會與相關部門反映。