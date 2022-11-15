今增5951確診　輸入佔520宗　多13患者離世

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心公布，本港今日(15日)新增5,951宗確診，包括5,431宗本地個地，以及520宗輸入病例。醫管局呈報多13名患者離世，分別為10男3女，年齡介乎54至93歲，當中有3人來自院舍。死者接種疫苗方面，有3位無打針資料、8人已打3針、1人已打2針、1人打1針。第5波疫情累計10,336人染疫亡。另外，本地再添變種病毒株亞系個案，分別為9宗XBB及4宗BQ.1.1。

截至昨日(14日)，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現217宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及32宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現24宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及31宗BQ.1.1亞系個案。衞生署公共衞生化驗服務處於本月5日至11日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4/BA.5亞系有關的樣本分別佔0%及約87.6%。

院舍方面，再多9間安老院、1間殘疾院舍錄得新病例，有10名院友及2名員工染疫，共有47名院友、6名員工被列為密切接觸者。學校方面，今日有683間學校呈報1,281宗確診個案，涉及1,068名學生及213名教職員，來自148間幼稚園/幼兒中心、265間小學、262間中學及8間特殊學校。其中有22間學校共30班別需要停課7天。