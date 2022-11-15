政Whats噏：鄧家彪叫何永賢睇《下流上車族》　了解夾心階層心酸

基層人士申請公屋「上樓」唔知等到何年何月，要「上車」就更加困難。上周做完視網膜手術、左眼蓋住紗布嘅議員鄧家彪(Bill)喺休養期間仍「一眼睇晒」近日好Hit嘅電視劇《下流上車族》，今日(15日)喺立法會一個小組委員會上，建議房屋局局長何永賢睇吓呢齣題材「貼地」嘅劇集，去了解下夾心階層家庭嘅難處同心酸。

話說何永賢喺立法會改革扶貧政策和策略小組委員會上交代興建簡約公屋嘅進展。 阿Bill話《下流上車族》反映港人家庭面對嘅住屋難題，有唔少基層市民想上公屋，但擔心入息超標，惟有壓抑收入，咁就令到香港勞動力減少。

到咗市民成功入住公屋嘅時候，阿Bill話以前嘅小朋友已長大成人，可以外出工作，因為咁，家庭收入又容易超額，到時又要面臨拆戶嘅問題。而何永賢就強調當局會致力維持公屋同「綠置居」與其他資助出售房屋，例如居屋嘅比例係7：3，實現市民置業嘅夢想。佢仲話局長有時間可以睇吓，幾好睇、幾好笑！何永賢笑稱都有睇，都係反映香港情況，大家好關心嘅問題！

另一議吳秋北就問當局會唔會考慮喺廣東省購買閒置房屋，邀請長者到內地居住安老，以便騰出本地房屋，增加供應數量，加快市民上樓嘅速度。何永賢就話喺長者嘅適應能力同周邊配套好重要，有唔少年輕家庭搬去另一區都會覺得不安，長者就更加喇，擔心佢哋唔能夠適應全新嘅居住環境。