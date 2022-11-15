自閉漢認網上煽暴等4罪　被判監禁1年

患自閉症青年去年在網上發文，倡議香港獨立，呼籲他人抗爭到底，着人們在平安夜上街集結，暗示要襲擊落單警員，更說「所謂嘅恐怖分子都只不過對自由戰士嘅稱呼咁解」。涉案青年早前承認煽惑他人參與非法集結、及3項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪共4罪，今天（15日）在區域法院被判入獄12個月。法官陳廣池批評，在《港區國安法》生效後超過1年，被告仍化身「暴力推手」，發表嗜血、無情、歹毒的內容，目無法紀，而他患自閉症並非辯解，判刑須用重典，以收阻嚇之用。

現年23歲被告陳泰森，報稱任職送貨員。辯方今求情指，被告有自閉問題，溝通能力欠佳，現實世界中交不到朋友，只能在網上獲得點點認同。被告是為着刷存在感，未經深思熟慮才犯案。法官反指「刷存在感先恐怖」，表示人們互相吹噓、炒作，容易出現「孤狼」。法官亦指，被告在網上發布相關言論，容易流傳開去，或有讀者會潛移默化，作出更激進的行為。而銅鑼灣有人剌警後自殺、律師遭圍毆等事件的原委，或許正是網上言論所引致。法官考慮到被告認罪後，就4罪分別判處8至10個月監禁，部分刑期同期執行，總刑期為14個月。另因被告患自閉症，又相信被告已痛定思痛，額外下調2個月，最終刑期是12個月。

案情指，2021年12月14日，警方進行網上巡邏，期間發現被告在連登討論區，及兩個公開Telegram聊天群組發表涉案貼文及訊息。警方於同月16日拘捕他，警誡下被告表示：「我唔開心，加上飲咗啲酒，先亂咁講嘢，我唔係咁嘅意思。」警方發現，被告曾發表題為「香港獨立革命前哨戰」的文章，煽惑他人在平安夜非法集結，又說「革命需全民體現，孤狼變群狼」、「善意人道毀滅單身流浪狗」，並鼓勵他人「不惜一切戰鬥到底」，推翻中共。被告曾表示，一旦被羈留，只有兩個選擇，一是殺死懲教人員，二是自殺。

案件編號：DCCC 354/2022