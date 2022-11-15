病人血管瘤撕裂　1小時內4遭拒收後不治　死因庭開庭研訊

2019年荃灣仁濟醫院內1名病人因血管腫瘤撕裂，急須轉介到設有血管科的醫院以止血，但同一聯網的廣華醫院疑以該病人的情況惡劣，不符合指引要求為由，於1個小時內4次拒絕該病人的轉移。該病人其後獲另1間醫院跨聯網接收，8日後不治。死者家屬質疑廣華醫院當日的決定，死因庭今（15日）就事件展開研訊。

本個案死者蔡志德去世時已退休，於2019年4月3日在瑪嘉烈醫院證實死亡，終年67歲。仁濟醫院外科醫生梁國達供稱，2019年3月26日，死者送入仁濟醫院急症室後，被診斷出腹部有血管腫瘤撕裂。由於仁濟醫院不設有血管科，故需要將死者轉介到個別醫院以治療，而屬同一聯網的廣華醫院是名單上的第一順位，惟廣華醫院指死者當時的血壓低於指引要求，拒絕接收死者。梁認為「死者有機會救得番」，其後多次請求廣華醫院。即使後來死者的血壓回升至88，但廣華醫院指只是仁濟醫院對死者加大強心藥後的迹象，繼續拒絕轉院請求。死者情況每況愈下，同日獲跨聯網的瑪嘉烈醫院接收。

廣華醫院血管外科副顧問醫生黃善恒供稱，當日他沒有收到任何通知指死者的心壓曾升高於80，相反廣華醫院的紀錄顯示死者的最高心壓仍低於80，即低於轉移病人的指引要求，但是黃聲稱的紀錄並不在證物表內。黃又指，他知道死者需加大強心藥，預料其情況短期內會惡化，故即使同意接收死者，相信死者會在轉院途中出現危險。裁判官對此問「死者途中會有危險，同留喺仁濟醫院都有危險，兩者有咩分別？」黃表示無分別。裁判官又指仁濟醫院多番作出請求，問「你理解到仁濟醫院覺得你係見死不救？」黃稱同意。黃續指，他按當時情況作出決定，故從不排除死者的情況得到好轉後可以轉院。

案件編號：CCDI-272/2019