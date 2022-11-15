被指3度非禮菲籍家傭　八旬退休英籍醫生受審

患有認知障礙的八旬英籍退休醫生，被指在家中藉詞為菲律賓籍女傭進行身體檢查，拉起她的衣服，以及擠壓她的乳頭等等。他被控3項非禮罪，今天（15日）在東區法院否認所有控罪，案件隨即開審。

84歲被告APTHORP Brian Drew，被控3項猥褻侵犯，指他於2018年9月11日、2019年4月4日、及2018年11月尾至12月初之間，在其位於壽山村道的住所，3度非禮女子X。

年約40多歲的X作供指，她在2018年9月初獲被告聘請為家庭傭工。同月11日下午約3時，她應被告要求到書房，被告問她有沒有任何身體不適，她表示沒有，被告就叫她跟他到睡房，並表示「Trust me, I’m a doctor（信任我，我是醫生）」。被告關上房門，叫X躺在床上，她沒有照做，只是坐在床沿。被告表示要為X進行身體檢查，X覺得奇怪，指出身體檢查應該在診所或醫院進行。但X見到被告取出聽筒，又覺得被告可信，便依從被告指示躺下。X依被告所説，將衣服掀起，被告指示她解開胸圍，但她解不開，最終由被告幫忙下解開。X指自己當時很害怕及尷尬，於是合上了眼，然後被告雙手擠弄她的乳頭。

案件編號：ESCC 997/2022