英美法德加俄爆高致病性H5N1　港停進口禽類產品

因應世界動物衞生組織通報，指俄羅斯、加拿大、法國、德國、英國和美國部分地區爆發高致病性H5N1禽流感。為保障本港公眾健康，食物環境衞生署食物安全中心今日(15日)宣布，即時指示業界暫停從有關地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋。

有關地區為俄羅斯薩哈林州；加拿大魁北克省Rouville Regional County Municipality、艾伯塔省Clear Hills縣；法國馬耶訥省；德國黑森州Gießen區；英國北安普敦郡East Northamptonshire區、蘇格蘭東艾爾郡；以及美國賓夕法尼亞州Lehigh縣、俄亥俄州Butler縣、密西西比州Lawrence縣、愛荷華州Wright縣。

食安中心已就事件聯絡俄羅斯、加拿大、法國、德國、英國和美國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

香港目前與俄羅斯只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制。根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從俄羅斯進口約110公噸冷藏禽肉、從加拿大進口約90公噸冷藏禽肉、從法國進口約670公噸冰鮮和冷藏禽肉及約15萬隻禽蛋、從德國進口約30公噸冷藏禽肉、從英國進口約940公噸冰鮮和冷藏禽肉及約23萬隻禽蛋，以及從美國進口約10,650公噸冰鮮和冷藏禽肉及約22,748萬隻禽蛋。