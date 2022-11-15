司法制度備受國際關注　律師會出訪外國做好解說工作

近年本港司法制度備受國際關注。律師會會長陳澤銘表示，律師會早前就香港法律情況分別到外國進行解說，指發現經過2019年的社會事件，加上《港區國安法》落實後，國際社會對港普遍持負面印象，但他認為香港仍有言論自由，司法獨立依然非常健全。不過他亦承認現時有涉及示威案件的年青人未經審訊就被還押，情況不理想。

陳澤銘指，受疫情影響律師會無法親身到外國解釋香港情況，外界對本港的了解局限於社交媒體及新聞，使有人認為香港沒有司法獨立、批評政府等，事實上香港仍有言論自由，司法獨立仍然非常健全。但強調律師會作為專業團體，並非要唱好香港，只是向外國解釋實際情況。他又提到有涉及反逃犯條例修訂案件的年青人未經審訊就被還押，指法治的核心價值是公平審訊，認為未判刑長時間還押並不理想，表示曾向政府反映有關情況。

對於南韓亞洲七人欖球賽，誤將反修例樂曲當作中國國歌播出，陳澤銘認為《國歌法》並無域外權力，不過香港有與其他司法管轄區進行司法互助的經驗，但有關問題要留待政府處理。被問到《港區國安法》是否有域外法權，使用國安法檢控個案是否恰當，他則指目前事件仍在初步階段，不便評論。另外，律師會又透露，就共創明teen計劃，該會向政府共建議了約20名會員擔任友師。