將藍隧道及跨灣連接路下月通車　惟有螺絲未扭緊須再調整

將軍澳藍田隧道及將軍澳跨灣連接路將於下月11日通車。政府今日(15日)就將藍隧道及跨灣連接路即將通車會見傳媒，運輸署助理署長何偉基表示，預計原先的將軍澳隧道會有3至4成的車流可分流至將藍隧道；而在開通初期，將會新增5條巴士路線，開通2至3個月後有4條巴士路線配合改道。不過記者巡視現場發現，部分工程細節仍未完全調整完畢，例如在跨灣連接路上有螺絲尚未扭緊等，部門回應指通車前會再進行調整。

土木工程拓展署東拓展處處長梁中立表示，預料由將軍澳市中心到東隧的距離亦由7公里減至4.2公里；而由康城到將軍澳市中心亦只需經2至3公里的道路，形容是「一支燈位都無」，相信可大大加快時間。而車速方面，將藍隧道全程限速時速80公里，至分支隧道向東隧方向則限速時速50公里。

至於將軍澳跨灣連接路，將成為全港首條同時具備行車道路、單車徑、觀景台及行人路的高架橋，晚上7時至9時更會有彩色燈光。由於高架橋建於海上，橋上有測風儀器，若風速達時速25公里便會廣播警告；達每小時40公里則會封閉行人路及單車徑；而八號風球下亦會採取同樣措施。不過，記者於跨灣連接路多處發現有螺絲未有扭緊或歪斜等問題，將藍隧道的道路亦見凹凸不平，梁中立回應指目前仍有部分最後調整仍未完成，在通車前會完善。

對於由將藍隧道連接至茶果嶺道的道路或會造成擠塞，何偉基接示事前有進行交通評估，會在觀塘實施各種道路改善工程，例如在偉業街/偉發道路口新增西行專屬左轉行車線，以及於茶果嶺道/油塘道路口新增東行專屬左轉行車線。