施政報告無最低工資具體措施　議員關注改否「一年一檢」

立法會人力事務委員會今日(15日)召開會議，勞工及福利局局長孫玉菡就上月剛發表的施政報告作出簡報，其中曾提及政府會邀請「最低工資委員會」研究如何優化法定最低工資水平的檢討機制。會上有議員表明勞工應當分享經濟成果，惟施政報告卻未有具體措施，甚至背道而馳，故多名議員均表示對最低工資檢討周期關注，包括會否由「兩年一檢」改為「一年一檢」。

議員林振昇稱，政府將最低工資凍結在2019年5月所訂立的37.5港元水平，根據統計處數據顯示，本港現仍有逾萬人領取最低工資，即使今次能夠上調，亦要待下年5月實際，意味打工仔3年「無人工加」。他認為，「一年一檢」可讓每次工資水平增幅放緩，即使基層勞工若經歷凍薪亦毋須等候太久，故對局方未有寫明研究將檢討周期縮短至「一年一檢」而感到不解。

另一議員張宇人則認為，工人薪酬應參照生產力，非通脹，形容最後若成功「一年一檢」，相信屆時對有關縮短檢討周期的要求將「永無止境」，「最好做到每月一檢，甚至共產」，強調持續偏袒勞方只會連累中小企，抑或最終還是要政府「孭飛」。

孫玉菡回覆指，政府一向關心勞工，包括在過去6月已就取消強積金對沖作出安排，故認為需在可行及合符經濟運作的底下照顧勞工利益。而施政報告提出，行政長官將邀請最低工資委員會檢討機制，至於能否縮短周期，他認為應交予最低工資委員會決定，但他同時強調要符合法例，在防止工資過低的同時，亦要確保競爭力不會嚴重受損。