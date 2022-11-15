多53幢大廈納強檢　青衣海欣花園上榜

再增53個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(15日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該53個地方的人士，須於明日至後日(16日至17日)期間進行病毒檢測。另外，政府明日會在南區鴨脷洲邨重開臨時流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.東涌裕泰苑裕瑛閣

2.鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓

3.大埔大埔中心14座

4.馬鞍山天宇海1A、1B、2A、2B、3A及3B座

涉及多宗病例的地點如下：

1.九龍城德朗邨德瑤樓

2.將軍澳寶林邨寶寧樓

3.觀塘安泰邨明泰樓

4.葵涌麗瑤邨樂瑤樓

5.深水埗榮昌邨榮傑樓

6.鴨脷洲海怡半島怡美閣

7.柴灣富怡花園2座

8.荔枝角美孚新邨2期吉利徑5至7號

9.荃灣海濱花園海姸閣

10.將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭

11.東涌藍天海岸1座

12.大埔大埔廣場宜德閣

13.新蒲崗采頤花園10座

14.東涌逸東一邨至逸樓

15.葵涌葵康苑葵明閣

16.鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓C2座

17.東涌裕東苑新東閣

18.荃灣環宇海灣8座

19.沙田濱景花園5座

20.沙田穗禾苑豐裕閣

21.大埔大埔廣場宜盛閣

22.青衣海欣花園6座

23.油塘高俊苑俊匯閣

24.北角丹拿花園4座

25.荃灣荃景花園6座

26.牛頭角樂雅苑雅逸閣

27.荃灣綠楊新邨H座

28.茶果嶺麗港城34座

29.荃灣荃灣廣場2座

30.油麻地御金‧國峯1座

31.黃大仙怡庭居2座

32.旺角塘尾道27至41號百勝大廈

33.深水埗樂年花園2座

34.半山區干德道20號君德閣

35.北角英皇道68號建康花園

36.沙田愉景花園B座

37.屯門恒豐園2座

38.西灣河耀興道88號星灣峰

39.大埔太和中心2座

40.銅鑼灣駱克大廈A座

41.沙田好運中心竹林閣

42.柴灣杏花邨23座

43.元朗朗屏8號5座

44.土瓜灣欣榮花園5座

45.沙田沙田中心廣寧大廈

46.元朗新元朗中心3座

47.屯門兆康苑兆傑閣

48.元朗雍翠豪園2座

49.馬鞍山曉峯灣畔3座