上年度2.1%公僕離職　政府強調公務員仍具吸引力

新一份《施政報告》提到要強化公務員管理，包括優化公務員紀律機制，及早懲處違紀人員，表現欠佳者若經督導和輔助後仍沒有改善，會被終止聘用。公務員事務局近日向立法會提交文件，包括公務員編制及辭職等人數。其中在2021至22年度，公務員流失人數約為10500人，佔實際員額約5.9%，退休是公務員離任的主要原因，有2.1%公務員辭職，較2020-21年度多約一倍。

當局又指，近年因辭職而脫離公務員團隊的數字雖稍為增加，但並沒有對政府運作帶來太大影響。在2017至18年度至2021至22年度的5年間，公務員辭職人數佔公務員實際員額的比率介乎0.8%至2.1%之間；辭職的原因有健康或家庭，又或者進修、轉職等理由。

鑑於近年公務員的工作量持續增加、以及愈來愈高的公眾期望，當局指部分試用人員若發覺自己並不適合在政府長遠發展，在試用期間離任亦是可以理解的，然而現今的年輕人較傾向轉換工作，相信公務員職位在勞工市場上仍然具吸引力和競爭力。

另外，當局表示截至2022年3月31日，公務員編制約為193000個職位，而實際員額則約為176000人，在2017至18年度至2021至22年度的5年間，每年平均約有13000人受聘。當局又強調2021年進行的政務主任職系招聘接獲約14000份申請，申請數目比2020年的約12000份申請高出14%。