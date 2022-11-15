下周日起入馬場免掃針卡　「黃碼」可進場及室外飲食

因應本港新冠肺炎疫情大致穩定，而港府將於本周四(17日)起進一步放寬社交距離措施，香港賽馬會今日(15日)宣布，下周日(20日)起將調整賽馬日入場安排，包括容許在馬場的室外範圍飲食；入場人士毋須於進場時出示或掃描疫苗通行證二維碼，但仍須掃描「安心出行」場所二維碼，並符合有關處所的疫苗通行證的接種要求。

持「黃碼」人士亦可進入馬場，以及在馬場的室外範圍飲食，惟不可進入場內堂食餐飲場所等仍須進行「主動查核」的表列場所，至於持「紅碼」人士則仍然禁止進入馬場。此外，會員及公眾人士毋須預先訂座也可進場。因應顧客需求，馬場部分室外範圍將接受即場購票。為免向隅，會員及顧客可選擇繼續提前訂座，或預約室內餐飲處，確保順利入場。

另外，由下周三(23日)夜賽起，運動遊樂將重臨跑馬地馬場。屆時，在遵照政府頒布現行的公共衞生防護規例及限制下，啤酒園將全面重開，賽事之間的即場娛樂表演也全面恢復。至於董事、遴選會員、馬主、會員及公眾人士與同行賓客，除上述安排外，仍須繼續遵守現行的入場安排。