市民駕車目擊流星劃過夜空　網民：以為UFO飛過

「血月」月全食及「月掩天王星」上周二(8日)上演，惟本港當日烏雲密布，大大影響觀賞雅興。雖然市民未能如願觀賞上述奇觀，但近日正值獅子座流星雨活躍期，大家在晚上抬頭望向天際，有可能直擊流星劃過夜空的瞬間！有網民今日(15日)就在社交平台分享其車Cam影片，指其在昨晚(14日)駕車期間，目睹流星在夜空出現！

有網民今日凌晨在Facebook群組發布車Cam影片，並詢問其他網友在昨晚8時許，「有無人見到有流星咁嘅嘢喺天空掠過」。在短短7秒的影片中，流星大約在片段播放至5秒時在夜空出現，發出強烈的白光並在空左劃一條短暫的光痕。不少網友看畢短片後讚嘆，「都好光吓喎」、「好光，好似煙花咁光」、「光到似有粒導彈飛過喎」、「超人呀」。另有網友表示與事主一樣看到流星掠過，並分享其車Cam影片，「有！我仲以為UFO飛過」、「我都係以為自己眼花，原來係真」。

今年獅子座流星雨的活躍期為11月6日至11月30日，活躍期長達24日，而高峰期為本周五(18日)早上7時，預計每小時有10粒流星掠過，建議觀測時段為周六(19日)午夜12時至凌晨2時。但香港太空館表示，由於是次流星雨高峰期比較接近滿月的日子，所以流星雨光芒會比較暗淡，本港觀測條件亦會較差，有機會未能見證流星雨的出現，建議市民遠離光害污染到較暗的地方觀賞，例如郊野公園、海邊等。