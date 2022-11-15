車Cam直擊：男子踏風火輪深水埗馳騁　巧遇乘客開車門擊倒

電動單輪車(又稱「風火輪」)近年在香港愈趨常見，雖然現時法例風火輪歸類為「汽車」不獲批准使用，但有網民今日(15日)在社交平台分享短片，一名男子踏乘風火輪在道路馳騁，未料駛經一輛的士時，被正要落車的乘客開車門擊中。男子被撞至即時彈開倒地，所幸傷勢不大可自行爬起身。

發布貼文的網民以「完美K.O.(Knock out」來形容影片，事發於昨午(14日)3時許，地點位於深水埗欽州街高登電腦廣場附近，涉事男子當時在疑在元州街路口，踏乘風火輪駛出進入欽州街。惟他繼續疾馳，速度與後方慢駛的電單車相近，直至駛到福榮街路口附近發生上述意外，遭乘客「無情力」打開的士車門重擊倒地。大多網民看畢有關影片，均批評傷者理虧在先，「呢隻風火輪本身(喺香港)已經唔合法」、「呢啲風火輪真係害死人」、「除咗抵死無嘢好講」。

「風火輪」是一種電動獨輪平衡車，容納一個駕駛者站着使用，可以有超強續航力，在近年很受年輕人歡迎。不過根據現時法例，電動滑板車、電動單車及風火輪等電動移動工具被歸類為「汽車」，運輸署指出，這些電動移動工具不能與一般汽車共用馬路，亦不適合在行人道上使用，令此類移動工具一直不獲署方批准使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法。