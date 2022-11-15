不忿門外單車遭辦事處移除　愛民邨住戶：本戶信奉「單車教」

宗教命題離不開人和物，而公屋邨內亦不難見有租戶門外擺放物品，但近日有愛民邨住戶疑不忿門外的單車被邨辦事處移除，遂發出相當嚴正的回應，更被拍下在網上流傳。該租戶在回應中直言單車為該住戶的宗教傳統，更稱「本戶信奉『單車教』」，認為定義與鄰居的「地主」無疑，故要求邨辦事處在移除住戶單車時，一同移除香爐等物品，否則提告至平機會，甚至揚言不排除索償，至於後事如何，則有待分解。

只見該照片顯示，該則回應上方為愛民邨辦事處於上周四(10日)發出的通告，而住戶回覆則為上周六(12日)，該住戶寫道「根據公屋租務條例內容，佔用公用地方扣分制度，甚至充公物品並未豁免『地主』或『香爐』」，認為邨辦事處在移除住戶門外的單車時，理應一同移除所有傳統有關的物件。

雖然有網民讚賞該住戶「識玩」，不少留言則不看好，認為「擺單車喺走廊都幾過分」、「我都想知點定奪」，甚至戲言「咁如果我信梳化教，係咪可以放張喺出面坐」，而作壁上觀的「花生友」居多，更笑言「首先要國際宗教團體認可咗呢個教(「單車教」)先有用」。

根據屋邨管理扣分制，會先向違規性質較輕微的租戶發出書面警告，若罔顧警告而再次作出不當行為的租戶將會被扣除分，其中，棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作，將扣5分；在出租單位內積存大量垃圾或廢物，產生難聞氣味，造成衞生滋擾，則扣除7分。如公屋或中轉屋住戶在2年內被扣除的分數累計達16分，其租約或暫准證將被終止。