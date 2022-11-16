DSE首辦韓語考試　中學舉辦日韓文化祭助交流

香港考試及評核局早前宣布，由2025年起的中學文憑試（DSE）丙類其他語言科目，考生將改為應考指定的官方語言考試，並首次增設韓語。有中學對新安排表示歡迎，認爲新措施能增加本地學生在亞洲地區升學的競爭力，又指計劃在下月向教育局提交首個疫後海外交流團申請，望協助正在修讀日語或韓語的學生，到當地進行實地交流體驗。

慕光英文書院於上周五（11日）為校內「日韓文化祭」舉行開幕儀式，活動開設多個具日韓特色的工作坊和攤位，包括日本浴衣及韓服試穿體驗、製作韓式料理、太鼓體驗等。書院副校長張永豐表示，活動旨在讓學生感受日韓文化，傳遞歡樂的學習氣氛，同時增加學生對外語的興趣，提升學習效能。國際部課程總監區啟光表示，近年韓流文化充斥本地青少年群體，相信考評局新增韓語考試，能增加本地學生在亞洲地區升學的競爭力，讓學生具備「三文四語」的能力，而本港有興趣修讀外語的學生，能透過報考公開試，循序漸進取得國際認可的外語資格。

此外，鑑於疫情放緩，校方表示將於下月向教育局遞交申辦海外交流團的計劃書；若獲批准，預計最快於明年暑假出團，首站為日本群馬縣，修讀日語的學生會安排與當地高中學生交流，入住民宿體驗當地生活文化。今年就讀中一的彭同學學習韓語近3個月，她表示自小學已有關注韓流文化，平日喜愛追韓劇及跳K-POP舞蹈，在學習韓語後，最大的變化是能夠「短暫脫離」翻譯字幕。她期望畢業後能成爲練習生，前往韓國發展。而學習日文一年多的林同學，就高中能繼續選修日語感到興奮，他形容平日課堂輕鬆愉快，老師會運用游戲及問答形式授課。他期望隨着疫情放緩，能前往日本交流，相信對未來準備公開試有幫助。