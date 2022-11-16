皇后山邨食水變黃　山麗苑牆身鐵線外露　新建公屋質素惹關注

入伙不足一年的粉嶺皇后山邨及山麗苑食水變黃兼現黑點顆粒問題持續，區議員指連續多月向房屋署跟進情況，惟情況仍未改善，水質問題未解決，山麗苑更疑出現建築質素問題，情況引起社會關注新建公營房屋的質素。北區區議會土地發展、房屋及工程委員會下周一(20日)開會討論。

北區區議員羅庭德指出，自今年9月起，接連收到皇后山邨及山麗苑居民就食水水質問題求助，如廚房及浴室食水夾雜黃泥沙狀物及不明黑點，甚至使用濾水器過濾，濾芯使用不足兩周已變成泥黃色，甚至有住戶指洗澡過後出現脫髮及皮膚起紅疹的問題。雖然已向房署反映及全面檢查及清洗水缸，惟情況仍未見改善。議員要求房署檢測，並與世界衞生組織的《飲用水水質準則》作對比，以釋除居民對食水疑慮。

惟一波未平一波又起，羅庭德續稱，近期收到山麗苑居民反映，單位內主力牆牆身部分出現鋼筋與鋼筋未連接情況，部分牆身出現鐵線外露，甚至鐵銹痕迹。居民指以「真金白銀」購入居屋單位，不能接受出現如此嚴重質量問題，議員指會協助跟進署方對承建商的監督及檢查工序的情況。