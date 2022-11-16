港燈續推智惜用電　轄下電動車免費充電服務　延長至明年底

為改善路邊空氣質素、減少碳排放，港燈繼續推動「智惜用電電動車充電方案」，以協助港府前年10月推出耗資20億港元的「EV屋苑充電易資助計劃」，在多個屋苑安裝電動車充電基礎設施。港燈又宣布，為進一步推廣使用電動車，轄下所有電動車充電站的免費充電服務，將延長至2023年底。

港燈表示，在智惜用電方案下，位於灣仔肇輝臺的詩濤花園，其停車場已有35個車位在本月完成安裝電動車充電基礎設施，是全港首個成功申請政府「EV屋苑充電易資助計劃」並落實項目的私人屋苑。另一個成功申請「EV屋苑充電易資助計劃」的私人屋苑，位於中西區的麥當奴大廈，預計將於下月完成安裝電動車充電基礎設施，涉及50個車位。

自政府推出「EV 屋苑充電易資助計劃」以來，港燈已向超過420個位於港島區的私人屋苑，涵蓋約5萬個車位發出「供電能力確認信」，以便他們向政府申請有關資助。至於港燈轄下的電動車充電站，將延長免費充電服務至2023年底，涉港島多區合共設有12個充電站，駕駛人士可於15分鐘內到達最近的港燈充電站，當中一半充電站為多制式快速充電站。