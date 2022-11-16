10月旅客量升　酒店入住反跌

本港實行「0+3」逾月，香港旅遊發展局昨日公布10月訪港旅客初步有約8萬人次，按月上升22%，其中海外旅客按月增加1.2倍，有近3.3萬人次訪港，累計今年首10個月有約33萬旅客人次訪港。不過，若與疫情前即2019年10月單月約331萬旅客人次比較，本月訪港人次僅回復疫前約2.4%。酒店業界則稱，訪港旅客多屬短暫停留，10月份酒店入住率較9月反跌10%。

內地旅客上月訪港人數續減少，10月僅約4.8萬人次來港，較9月的5.1萬人次，少約3,000人次。海外旅客升幅較平均，短途的旅客由約6,000人次，增至約1.4萬人次，而長途亦只約7,000人次，升至約1.5萬人次。翻查今年首10個月的每月訪港旅客人數，2、3月份僅有約2,600、1,800旅客人次入境，4月起旅客人數逐步上升，4月時約4,700人次升至5月的約1.9萬，6月再升至4.1萬人次，其後延至9月也一直不變，訪港旅客僅約6.6萬人次。

旅發局表示，旅客訪港多是以香港作為過夜停留的中途站、商務、探親或有必要出行為主。「0+3」之後，抵港人士毋須硬性住酒店，香港酒店業主聯會經理陳媛妍表示，聯會的會員酒店均反映10月的入住率反而下跌，由9月的60%減至上月的50%，房價亦相應回落，估計旅客人數雖增，但逗留日數短，或留港時間短至毋須住酒店，亦有機會因入境人士毋須入住檢疫酒店，可以選擇相宜的賓館住宿。