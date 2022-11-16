東方日報A1：避談0+0　檢疫政策混淆不清

香港疫後復常大落後，檢疫政策混淆不清，各界均盼政府加速鬆綁至「0+0」，但行政長官李家超昨日卻稱：「我不會再去討論是『0+幾多』」，政府會評核不同時候的風險調校防疫政策。醫學界及政界人士對政府高層的新表態各有看法，有政界人士指政府不談「0+0」，是避免內地以為香港不設防、窒礙正在爭取通關的工作。有議員則透露當局正研究優化「0+3」措施，如研究食肆增設黃碼區，供海外抵港的黃碼旅客用膳，這樣效果與「0+0」無異。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則促政府大刀闊斧取消一些無效的防疫措施，如流於形式主義的「安心出行」掃碼等。

李家超昨早表示：「『0+0』代表甚麼？每個人理解都不一樣。在我們可管控到疫情風險，我們盡量把限制措施盡量減少」。他強調，本港沒有集中隔離措施，至於未來的防疫政策方向，會評核疫情及不同時候的風險，調校防疫政策，盡量容許社會有最大的活動空間。

有政界人士指出，政府不談「0+0」是避免內地以為香港「完全不設防」，甚至影響港人渴望更便利返回內地的通關措施。議員田北辰透露政府正研究優化「0+3」措施，其中一項考慮是允許自境外抵港的持「黃碼」人士，亦可到食肆進食，但這項措施的前提是，食肆將按規定劃分「黃碼區」、「藍碼區」。這樣循「0+3」措施入境的旅客，亦與0+0無異。

不過，議員江玉歡認為「0+0」與「0+3」的分別不只是簡簡單單的3天黃碼期，而是香港是否完全復常的訊息，及更能夠讓海外抵港人士放心。

何栢良昨日在一個電台節目中更談到政府應大幅度放寬防疫措施，他指出，現時多項防疫措施的防疫功能已微乎其微，甚至流於「形式主義」，當局不應再「碎步式」放寬。他舉例，像進入場所前要掃「安心出行」二維碼的規定便應該取消，同時抵港人士要持「黃碼」、和抵港後要接受檢測的要求亦可取消，甚至現時的強檢安排亦可以優化。

何栢良解釋，如已打齊3針的人不用強檢，應容許快測呈無染疫的密切接觸者外出。他引用巴西研究結果，指出接種兩劑科興疫苗後，第3針轉打復必泰疫苗，預防感染及重症的效果較佳，認為市民接種第3針時可以「溝針」。

旅遊業議會主席徐王美倫表示，對港府至今未有取消3天醫學監察至「0+0」感到失望，但歡迎當局於「0+3」框架下提出「團進團出」（即指定旅行團的黃碼旅客可於指定食肆等用膳）措施。徐太亦稱，當局正考慮能否多個旅行團共同於同一餐廳空間用膳，她希望當局本周召開疫情記者會時，盡快宣布放寬對入境人士的控疫措施。

香港酒店業主聯會經理陳媛妍亦對短期內本港能全面通關不感樂觀，指酒店業界在水深火熱中苦苦經營，期望港府落實鬆綁時間表，於業界能未至於無方向下等待。聖誕將至，不少港人未必如過去兩年一樣宅度假，反而到鄰近地區旅遊，陳坦言，酒店業界會繼續推出宅度假、假期餐廳優惠套餐，吸引能於本港過節、海外旅遊後回港的市民光顧。

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