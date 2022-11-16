兒童染新冠可大可小　長遠影響腦部發展

兒童感染新冠可大可小，有幼童在3月疫情高峰期間染疫，送往深切治療部留醫，情況一度危殆，需以插喉救治，幸留醫10多天後康復出院，健康現亦已回復正常。另一方面，有醫生指出，新冠病毒對兒童影響可以很嚴重，例如攻擊神經系統，並引致嘶哮症、腦炎等嚴重併發症，長遠亦有機會影響腦部發展。

今年3月初，李先生16個月大的女兒欣欣確診新冠，她發燒、抽筋及嘔吐，李先生將她送院求醫，心情十分擔憂恐懼。屯門醫院袁志立醫生指欣欣送院時神志不清，更出現腦炎臨床症狀，迅速把她送往深切治療部，並為她插喉，情況一度危殆。

為此，袁醫生處方了抗新冠的瑞德西韋，以及抑制免疫系統過度反應的類固醇、丙種球蛋白及托珠單抗等藥物。欣欣最終留醫18天才出院，所幸出院後康復進度良好，亦沒有後遺症，不久便恢復精靈活潑。新冠病毒對兒童的影響不容輕視，袁志立指出，其變種病毒株會使兒童上呼吸道受感染，亦可引致嘶哮症、攻擊神經系統，更可引發併發症例如急性腦炎。若誘發出壞死性腦炎，死亡率更達三成。