私院呈報3宗錯誤處方藥物　仁安有病人自行離院後疑自殺亡

衞生署的私營醫療機構規管辦公室近日在網頁更新數據，署方在今年第3季收到私家醫院通報3宗涉及錯誤處方藥物的重要風險事件，均歸類於「可導致死亡或永久受損或具重大公共衞生風險的錯誤處方藥物」。第1宗涉及中大醫院，錯誤處方局部麻醉藥給一名曾有過敏史的45歲男病人；第2宗涉及仁安醫院，錯誤處方抗生素給一名曾有過敏史的29歲女病人；第3宗同樣出自中大醫院，向一名67歲男病人注射化療藥物時輸液速度出錯。3名病人情況穩定。

署方又表示，在接到呈報後隨即展開調查，並要求上述醫院於4周內提交調查報告。有關醫院均已向衞生署提交調查報告。就首2宗重要風險事件，由於醫院延遲呈報，違反了《私家醫院實務守則》的要求，署方已向有關醫院發出要求通知。至於其餘一宗重要風險事件的調查仍在進行中。

另外，今年9月新增1宗醫療風險警示事件，為「住院病人自殺死亡(包括當時正暫時返家休養的病人)」。衞生署於9月13日收到仁安醫院呈報相關事件，一名48歲女病人於住院期間自行離開醫院，及後懷疑自殺身亡。署方審視醫院提交的所有資料後，並無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面，違反《私營醫療機構條例》(第633章)或相關實務守則適用的要求，而導致本次醫療風險警示事件。衞生署會繼續監察醫院執行改善措施。