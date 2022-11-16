安老院舍准輸入外勞　工會憂壓低本地護理員工資

本港安老院舍人手緊張，政府提出明年將推出特別計劃，適度容許輸入安老院舍護理員。工聯會立法會議員黃國今日(16日)在電台節目表示，擔心措施會壓低本地護理員的工資，認為現時私人院舍的護理員月薪中位數僅為1.4萬港元，較資助院舍低近6,000港元，可透過改善他們的工作條件和薪酬待遇來招聘新人。他又質疑政府在《施政報告》提及的精簡輸入外勞程序，是為了避免經勞顧會審批。

安老服務協會主席陳志育則解釋，現時資助院舍護理員的職位有逾2成空缺，雖然可聘用替工，不過相關成本遠遠高於全職員工，且替工會在不同院舍工作，容易增加播毒風險，因此認為有必要輸入外勞。而機構無足夠人手提供服務，即使政府計劃投放更多資源發展社區服務，例如日間護理中心及上門家居照顧，院舍也要聘用部分不適合護理行業的員工。他建議當局建立安老業界的晉升階梯，吸引本地人入行，另參考新加坡的做法，引入外勞時把相對好的職位留予本地勞工。

《施政報告》提出明年容許輸入外勞做護理員。勞工及福利局曾表示，上述安排適用於全港的安老及殘疾院舍，而護理員短缺問題不止私院有，不同類型院舍都面對護理員短缺問題，故這次特別計劃會將輸入安排適用所用類型的院舍，不論是資助、合約或私人院舍都可以申請。