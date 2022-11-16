將藍隧道下月通車　憂未必可紓緩擠塞　議員：雷聲大雨點小

將軍澳藍田隧道及將軍澳跨灣連接路將於下月11日通車，運輸署預計原先的將軍澳隧道會有3至4成的車流可分流至將藍隧道；而在開通初期，將會新增5條巴士路線，開通2至3個月後有4條巴士路線配合改道。議員李世榮今早(16日)在電台節目指出，將藍隧道開通或是「雷聲大、雨點小」，因原先行走將隧的巴士線無抽調至往將藍隧道，只新增行走將藍隧道的巴士線，未必可緩解將隧的擠塞情況。

李世榮預計，將藍隧道開通後往茶果嶺方向現樽頸位，或會有擠塞，故需改善相關道路及打擊違泊車輛。另外，由於將藍隧道內的行車線有分叉路，分別前往東隧或茶果嶺方向，建議署方教育駕駛者，入隧道前已決定行車線，以免因轉線而發生交通意外。

區議員張美雄在同一節目表示，保守估計通車後可分流到3至4成車輛，而在將藍隧道使用一段時間後，料可分流一半車輛。他稱將軍澳及西貢有約50萬人口，現時若經將隧往九龍或港島，繁忙時間擠塞逾半小時。通車後將軍澳南的居民可使用新隧道，而居住在坑口及寶琳等將軍澳北的人士，則可繼續使用將隧。