港澳聯合行動打擊網上求職騙案拘56人　131人被騙損失逾700萬元

香港警方聯同澳門司法警察局於本月9日至15日展開打擊網上求職騙案的「傲陽行動」，成功瓦解一個活躍於兩地的詐騙集團，拘捕56人包括3名骨幹成員。被捕人士涉及兩地共131宗求職騙案，損失金額超過700萬港元。

警方指香港今年求職騙案數字屢見新高，在今年1至9月共錄得2,252宗，與去年同期690宗比較，上升了3.3倍。今年首9個月的騙案數字，遠超去年總數，而涉款金額達3.378億港元，即每宗案件約有15萬港元損失。東九龍總區、網絡安全及科技罪案調查科聯同澳門司法警察局警方展開深入調查及分析後，鎖定一個針對兩地居民的犯罪集團。兩地的拘捕行動中，共拘捕44男12女(18至65歲)，檢獲銀行文件、手機、平板電腦等證物。

當中46人在香港被捕，包括34男12女(18至60歲)涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」被捕，他們現正被保釋等候查。警方指部分被捕人士有黑幫背景，其中3人為骨幹成員，骨幹成員負責招聘刷單員、與受害人溝通及指示他們刷單，將款項匯到指定銀行戶口、招募傀儡戶口及將金錢匯走。最後，傀儡戶口持有人清洗犯罪得益。調查顯示，犯罪集團操控多個傀儡戶口及清洗逾2億港元的犯罪得益。

在香港被捕人士涉及83宗由去年7月至今年9月網上求職騙案，騙款逾500萬港元，單項損失由2000多元至56萬港元不等。警方指騙徒會在通訊軟件及社交媒體刋登求職廣告聘請線上行政助理、跟單員等，但入職要求為低學歷、零經驗、在家工作，便可以高薪厚職賺取佣金。警方指行騙手法可分為兩類，第一類手法為充當刷單員，在網上刷單以增加營銷量。騙徒要求受聘人將購物平台貨品放入購物車，但不要過數及過量，然後截圖後發給騙徒，但將課金存入騙徒的指定銀行戶口，其後本金連同約8-10%的佣金，發給受聘人。第二類行騙手法，騙徒建立與知名的購物平台相似的詐騙網站或手機應用程式，騙徒會要求受聘人開設帳號進行刷單任務，而受聘人最終沒有獲得回報。警方指部分案件中，受害人在首一兩次刷單任務中，會收到小量佣金，而這些是騙徒的技量，博取受害人的信任後，再要求受害人將更多款項存入帳戶。

兩地警方調查發現，相關行騙手法在澳門非常猖獗，在今年1至9月，澳門司警錄得48宗相似的求職騙案，涉及260萬澳門幣(即253萬港元)，詐騙集團要求受害人會以搶單方式進行刷單活動。調查發現兩地案件有相同的涉案電話號碼，故相信由同一詐騙集團操控。澳門司警鎖定有關人士身份，共拘捕10男(19至40歲)。他們涉及提供或售賣自己銀行戶口及登記電話號碼以供集團詐騙之用。