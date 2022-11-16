行會下周二商討電費安排　現有電費補貼明年底終結

新冠疫情下不少市民生活拮据，大眾更關心明年會否加電費令他們百上加斤。消息指，行政會議將於下周二(22日)商討明年電費安排，立法會環境事務委員會亦將於當日下午舉行會議討論，而政府過去多次實施電費補貼計劃，而住宅用戶電費紓緩計劃則繼續為市民提供津貼直至明年底。兩間電力公司均指稍後公來年電費安排。

按照立法會文件，政府於2018年7月3日批准兩電的2018至2023年發展計劃，中電的發展計劃生效期由2018年10月1日至2023年12月31日，資本項目的總資本開支估算為529億港元，預測基本電費率平均每年上調1.4%；港燈總資本開支估算為266億港元，預測基本電費率平均每年上調1.2%。而2023年的預測電費數據顯示，中電2023年的基本電費率為101.9，較今年的93.7輕微上升，而燃料價條款收費就為較今年稍為下降。港燈2023年的基本電費率為115.7，亦較今年(109)微升，而燃料價條款收費為36.2，比今年的27.3上升約33%。

政府說服兩電在2021年凍結電費，從而在保護環境與為市民提供經濟支援之間取得平衡，兩電將按政府要求，繼續動用其社區節約能源基金以協助弱勢社群及中小企。中電表示，將於稍後公布來年電費的安排，指全球燃料成本上升，香港亦不例外，中電一向採用多元化燃料組合，包括天然氣、煤及可再生能源，並輸入價格相對穩定的核電，當國際燃料價格不斷飆升，穩定的燃料供應和核電能發揮重要作用，減低市場波動帶來的影響。港燈則表示，會適時公布有關來年電費安排的決定，並指公司一直努力作謹慎的燃料安排，從不同市場採購發電燃料，確保價格具競爭力。

為減輕市民負擔，政府在2008年、2011年、2012年、2013年、2020年及2021年實施電費補貼計劃，向每個合資格電力住宅户口提供最高總額1.2萬港元的補貼。最新一期由2022年起分12期向每個戶口提供1,000港元補貼，作為紓緩疫情下市民面對的經濟壓力的一次性紓困措施。而2019年起實施的「住宅用戶電費紓緩計劃」，就由2019年1月起分60個月每月發放50港元，上限為每戶3,000港元，有效期至2023年12月31日。