第5波疫情近萬長者離世　院舍輪候時間維持18至22個月

第5波新冠疫情爆發至今，本港有近萬名60‍歲或以上長者染疫亡，佔死亡個案逾95%，當中超過一半的個案均來自安老院及殘疾院舍，有議員表示關注各類院舍的入住情況。勞工及福利局今日(16日)回覆議員書面質詢，文件顯示院舍的入住率整體維持在高水平，截至今年9月底，安老院及殘疾人士院舍入住率為68%至97%不等；至於院舍輪候時間，截至今年10月，則維持在18至22個月不等。

勞工及福利局局長孫玉菡回應議員書面質詢時表示，截至今年9月底，安老院舍入住率為68%至91%不等，最高為津助及合約院舍，自負盈虧院舍則為最低；而殘疾院舍入住率則為86%至97%不等，同樣以津助院舍為最高。

就院舍輪候時間問題，孫玉菡表示，第5波疫情總體上對資助安老宿位的平均輪候時間並沒有明顯影響。截至今年10月，護理安老宿位平均輪候時間為18個月；護養院宿位則為22個月，輪候時間與過去的1年間大致相近。惟社會福利署並沒有備存按月輪候資助殘疾人士院舍的平均輪候時間，以及第5波疫情爆發前後的比較。